موقع أمريكي: يكشف تورط قطيط في نشاطات شركة "اتجار بالجنس"

سلط موقع باذ فييد الأمريكي الضوء على أخر مستجدات الوضع في ليبيا، وقال إن جوزيف وايتهاوس هاجين -نائب رئيس هيئة الأركان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعمليات- يتمتع بسمعة طيبة كونه اليد الخبيرة الثابتة وسط الفوضى في البيت الأبيض، والجمهوري البالغ من العمر 62 عاما عضو داخل دوائر السلطة في واشنطن منذ ما يقرب من أربعة عقود ويعمل إلى حد كبير خلف الكواليس.

ولكن هاجين وضع السياسية الكئيبة في وقفة خلال سنوات حكم الرئيس السابق باراك أوباما وكرسها لعالم النفوذ الدولي المتجول.

هذا النوع من الأعمال وهو نوع من التعامل المغمور بالمال الذي مول ترامب أثناء حملته الرئاسية، كما أنه جلب إلى هاجين عميلًا مربحًا: سياسي ليبي مغترب طموح لديه جيوب عميقة وعلاقات مقلقة، وفقًا لما ذكرته خمسة مصادر تحدثت لموقع باذ فييد هو باسط قطيط.

وكان باسط قطيط -العميل الليبي- مهاجرا يتطلع إلى عودة منتصرة عقب موجة “الربيع العربي”.

عمل هاجين وشركته مع إيجيت عام 2011 حتى عام 2013 على الأقل: أولاً سوف يساعده هاجين في بناء الدعم للحكومة المتمردة التي سيطرت على البلاد بعد الزعيم الليبي معمر القذافي، وفي وقت لاحق كان هو وزملاؤه يديرون عملية بحث عن الكنوز الدولية في محاولة لاستعادة مليارات الدولارات في مقابل مكافأة ضخمة لشركته وفقا لثلاثة مصادر.

ومع ذلك كانت لدى قطيط اهتمامات أخرى خارجة استعادة ثروات ليبيا، بما في ذلك وجوده ضمن قضية تهريب جنسي كبرى، وقال اثنان من المصادر إن قطيط كان منخرطا بعمق مع شركة ألبانية للدعاية والإعلام تخضع للتحقيق بسبب فضيحة “عبادة الجنس”.

وقد علم الموقع الأمريكي من زوجته الوريثة سارة برونفمان أن الطائفة كانت عائمة بعشرات الملايين من الدولارات.

وفي عام 2013 – عندما كان رئيس هاجين المستقبلي يقاوم إدارة أوباما بسبب الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية في بنغازي عام 2012 والذي قتل فيه سفيرًا أمريكيًا، التقى قطيط بالرجل الذي يعتقد أن الولايات المتحدة هي العقل المدبر للهجوم، لكن شركة هاجين التي شهدت فرصة لجني الملايين، اعتبرت قطيط بمثابة أوزة ذهبية وواصلت العمل مع الزوجين حتى عندما أصبحت علاقتهما مع الشركة الألبانبة أكثر علانية، .. على الرغم من محاولات متعددة، لا يمكن الوصول إلى قطيط ولا سارة برونفمان للتعليق.

وامتنع فيصل فييتوري وهو شريك قطيط عن مناقشة تفاصيل ترتيبات الأعمال الخاصة بهاجين وقطيط، لكنه قال إنإيجيت “لا يزال حليفًا وصديقًا” لشركة هاجين.

وهاجين الذي عمل مع كل رئيس جمهوري منذ رونالد ريجان ويوصف بأنه “رجل حكيم في البيت الأبيض” أطلق شركة خلال سنوات أوباما سميت مجموعة كوماند كونسولتينج، وقامت الشركة بتسويق نفسها على أنها “شركة عالمية لاستشارات الأمن والاستخبارات تقدم خدمات استشارية للحكومات والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية”.

وبدأ هاجين كشريك مؤسس لـ “كوماند كونسولتينج” العمل أولاً مع قطيط بعدما بدات أحداث “الربيع العربي” في الشرق الأوسط.

تونس ثارت، ثم مصر وسوريا وليبيا. ومع بدء الحرب الأهلية في ليبيا، ناضل المنفيون من أجل محاولة التأثير على رد فعل العالم.

وكان قطيط واحد منهم خلفيته معقدة: لقد قال إنه ولد في بنغازي، وترعرع في سويسرا، وأن والده كان متمرداً على القذافي. “لقد جئت من مجموعة من القادة الملتزمين بدعم ليبيا الحبيبة” كما زعم.

وقدم هاجين المساعدة في تلبية مجموعة متنوعة من أهداف قطيط، بعد شهر من مقتل معمر القذافي بطريقة وحشية من قبل المتمردين، سافر هاجين إلى ليبيا مع قطيط ورونفان اللذين لم يكونا متزوجين في ذلك الوقت في نوفمبر 2011.

وكانت الرحلة مركزة على برنامج “إعادة دمج المتمردين” وفقا لبيان صحفي من منظمة قطيط مؤسسة المستقلة ليبية، وقالت برونفمان “بعد أن أكون في ليبيا وأختبر بشكل مباشر فخر وإدانة الأشخاص الذين التقيت بهم، أشعر بالامتياز الشديد لأن أتيحت لهم الفرصة للعمل معهم وتكريمهم ليكونوا عونًا من أي مساعدة لأنهم يشكلون مستقبلًا مشرقًا لأنفسهم ولوطنهم، و”نفس البيان وصف عملهم بأنه” خطوات أولية حيوية لتحقيق الاستقرار في البلاد “.

وفي وقت لاحق صرحت شركة هاجين وقطيط في رسالة إلى المؤتمر الوطني الليبي حتى أنها توصلت إلى خطة مدتها 100 يوم حول كيفية إدارة ليبيا. وخلال هذه الفترة كانت الشركة مشغولة أيضاً في مساعدة قطيط في الحصول على اعتراف دولي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي وفقاً للمصادر والرسالة التي كتبها قطيط إلى المؤتمر الوطني العام الليبي.

ووفقا لمصدر ذو معرفة مباشرة فقد رتبت شركة كونماند كنسلتنت لقطيط مقابلة رئيس بنما أحد عملاء الشركة “لقد كان حاضراً” ، قال قطيط في وقت لاحق ، وكانت بنما واحدة من أوائل الدول، في ربيع عام 2011 للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كحكومة لليبيا.

ومع ذلك سرعان ما تحول الجهد بأكمله مع ظهور فرصة لتحقيق المزيد من المال. أصبحت شركة كوماند كونسولتتنج جزءًا من مطاردة هائلة للكنز الليبي.

فقبل وفاته يعتقد أن ليبيا قد جمعت ما يصل إلى 200 مليار دولار، جزئياً عن طريق بيع جزء من احتياطي الذهب في ليبيا، وفي مايو 2012 وقعت شركة هاجين عقدا لإجراء جهد عالمي شامل لإيجاد وتجميد الأصول الليبية في الخارج.

ستحصل الشركة الأمريكية على رسم مقداره 4٪ وفقًا للمصدر والوثائق، إذ تعمل الشركة كوكالة نخبة دولية.

وقال مصدر على دراية بالترتيب “تم توفير التمويل من قبل قطيط”، ووفقًا لثلاثة مصادر وتقرير منشور فإن شركة هاجين استأجرت وكلاء حكوميين سابقين للقيام بهذه المهمة. وقد ادعوا فيما بعد، في وثيقة واحدة شاهدها الموقع الأمريكي أنهم كانوا قد حددوا ما بين 20 مليار إلى 50 مليار دولارمن الأصول الليبية، ويتوقع أن يحصلوا على مبلغ يقدر بين مليار دولار إلى 5 مليارات دولار خارج البرنامج.

ومن غير الواضح على وجه التحديد مقدار المبلغ الذي تمكنوا من استرداده، والعمولة التي صنعتها الشركة منه، لكن أحد المصادر المطلعة على الترتيب قال إن قطيط وضع ما يقرب من 10 ملايين دولار في مجهود التجميع.

وقال المصدر المطلع على الترتيب “من البداية كانوا ينظرون دائما إلى قطيط باسم ” الرجل الغريب ، لكنه عميل مهم “لقد كسبوا الكثير من المال منه”.

ورفضت شركة هاجين التعليق على طبيعة عملها أو عملائها. وقال مصدر مطلع على عمل الشركة في ليبيا إن هاجين كان متورطًا بشكل مباشر مع شركة قطيط حتى نهاية عام 2011.

وعلى الرغم من أنه كان لا يزال شريكًا في الشركة وكان متورطًا في أعمال قطيط واستفاد منها، إلا أن المصدر قال إن الشركة التابعة لشركة كوماند أخذت الريادة في عملية استعادة الأصول إلى ليبيا.

وكانت شركة هاجين تعمل مع قطيط في عام 2013 ، عندما ورد أن قطيط التقى بأحمد أبو ختاله، الذي اتهمته وزارة العدل الأمريكية في نفس العام لدوره في هجوم بنغازي عام 2012 على السفارة الأمريكية التي قتلت السفير الأمريكي هناك.

وخلال ترشحه للبيت الأبيض، استخدم ترامب مرارًا وتكرارًا هجوم بنغازي ضد كلينتون، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية في عام 2012. وقال ترامب، المرشح الذي أشار إلى الهجوم: “قرارات كلينتون تشير إلى الهجوم” و”نشر الموت والدمار والإرهاب إينما حلت “.

وتحدث قطيط -الذي رشح نفسه لرئاسة الوزراء في ليبيا- عن أبو ختاله في مقابلة أجريت معه في مطلع عام 2014. “نحن ليبيون ، هذا بلدنا ، وإذا قام شخص ما بشيء ما هنا، فيجب الحكم عليه في هذا البلد”. “قال لبرنامج السياسة الخارجية. “أخبرني أبو ختاله أنه متأكد من براءته”.

وألقت قوات الكوماندوز الأمريكية القبض على أبو ختاله وأرسلته إلى الولايات المتحدة في عام 2014. وقد أدين في الولايات المتحدة بتهم الإرهاب العام الماضي ، لكن تمت تبرئته من القتل.

وقد احتفلت دانا بوينتي، التي كانت لفترة وجيزة المدعي العام بالنيابة لترامب، وكانت تعمل مدعياً ​​عاماً بالنيابة عندما أُدين أبو ختاله، بالإدانة كخطوة “حاسمة” نحو تحقيق العدالة لضحايا هجوم بنغازي.

وقال المصدر المطلع على عمليات القيادة أنه بحلول عام 2013، عندما عقد اجتماع قطيط وأبو ختاله كان قطيط “مستثمر سلبي” في أعمال الشركة في ليبيا.

وإلى جانب العمل مع شركة كوماند حيث طور قطيط عمله السياسي قام أيضًا بتوظيف شركة السيناتور السابق جو ليبرمان وكاسوفيتز ووبنسون وتوريس وفريدمان، وفي عام 2013 للمساعدة في تنظيم اجتماعات مع “أعضاء الكونغرس، والمسئولين التنفيذيين الفرعيين وغيرهم”وفقًا للوكيل الأجنبي الذي يضغط على الوثائق المودعة لدى وزارة العدل. ووافق قطيط على دفع مبلغ 100 ألف دولار لشركة ليبرمان على مدى شهرين حسب الوثائق.

وفي حين كان هاجين يعمل مع قطيط، كان كل من الليبيين وبرونفمان يعززون شركة أن أكس آي في أم الألبانية، التي كانت في ذلك الوقت تواجه بالفعل تدقيقاً إعلامياً متصاعداً وإجراءات قانونية.

وجلبت مقال في مجلة فانتي فير في عام 2010 بعنوان “صاحبات الثروة وعبادة الجنس” انتباهًا وطنيًا إلى مشاركة سارة برونفمان مع المجموعة ومع متابعة صحيفة نيويورك بوست في نفس العام مع الإبلاغ بأن والد سارة -إدجار برونفمان- كان يدرس دعوى قضائية لمنعه وشقيقتها من تمويل المجموعة.

وفي فبراير 2012 بعد أن عملت هاجين بالفعل مع قطيط وصفت إحدى الصحف في ألبانيا الممارسات الجنسية المرتبطة بالشركة الألبانية، وأفادت الصحيفة بأن كيث رانيير مؤسس العبادة أخبر امرأة أن وجود الثلاثي معه “سيعالج آلام تحرش الطفولة ” وأن التعامل معه يعني النوم معه. ووصفت الصحيفة حالات متعددة للاعتداء الجنسي المزعوم. وأفادت التقارير أن برونفمان وقطيط كانا مخطوبان بحلول مارس، وقال مصدر إن قطيط حاول إقناع هاجين بالانضمام إلى الشركة الألبانية في ذلك الوقت.

وقال فرانك بارلاتو الذي كان يعمل في السابق كمسئول في الشركة -الذي أصبح معلنًا عن المخالفات وعرض لأول مرة على النساء داخل المنظمة- أن رانيير عزز طموحات قطيط السياسية، وقال بارلاتو “مر باسط بعملية تحول وأصبح طالب لدى رانيير أيضًا”.

وقال بارلاتو، استنادا إلى محادثاته مع أعضاء المنظمة في ذلك الوقت: “بدأ رانيير بتدريبه على أنه قد يكون الزعيم القادم لليبيا”.

وفي يناير 2013 كان هاجين واحدًا من بين نحو 12 شخصًا دعاهم كل من قطيط وبرونفمان “أسبوعًا مكثفًا حول الإمكانات البشرية” في ميجيف، وهي قرية منتجعات للتزلج في جبال الألب الفرنسية.

واعترف هاجين بالدعوة لكنه قال إنه لم يحضر “ليس لدي أي علاقة مع المجموعة”.

وتستخدم الشركة الألبانية بشكل متكرر عبارة “الإمكانات البشرية” في الفاعليات، استنادًا إلى تقارير حول التجمعات الأخرى للمنظمة، وطبقا للدعوة ، فإن “الأسبوع المكثف” الذي دعي إليه هاجين من قبل برونفمان وقطيط كان من المقرر أن يقوده نانسي سالزمان. سالزمان هو رئيس الشركة وكان أول طالب لدى رانيير. وهي معروفة باسم “المحافظ” لأعضاء آخرين في المنظمة.

وقال هاجين إنه كان على علم بتورط قطيط وبرونفمان في المنظمة أثناء عمله معهم ، وقد قرأ عن المجموعة “أتذكر القراءة عن ذلك” ، قال في مقابلة هاتفية قصيرة “وبقي بعيدا عن ذلك”.

في وقت سابق من هذا العام تم اعتقال رانيير في المكسيك وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة واتهم فيما بالاتجار بالجنس ، ومؤامرة الاتجار في الجنس، ومؤامرة العمل القسري من قبل الحكومة الأمريكية، وقد اعترف انه غير مذنب.

وكان ملحقًا بأمر التوقيف عبارة عن شكوى تفصِّل كيف أن رانيير “حافظ على مجموعة من 15 إلى 20 امرأة تدور معهن على الحفاظ على العلاقات الجنسية”.

وزعمت الشكوى الجنائية أن “جمعية سرية تطورت داخل الشركة الألبانية مقسمة إلى “عبيد” و “أسياد” كثير من الضحايا “تم وسمهم في مناطقهم الخاصة باستخدام قلم الكي في عملية تستغرق من عشرين إلى ثلاثين دقيقة” ، وقد ذهبت الشكوى على التفاصيل. وحُرم رانيير بكفالة وهو في سجن فيدرالي في بروكلين.

لم يتم القبض على سالزمان لكن منزلها في ولاية نيويورك قد هاجمه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مارس مباشرة بعد اعتقال رانيير، واستولى ضباط فيدراليون على أكثر من 500 ألف دولار نقداً – بعضها في صناديق الأحذية. لم ترد سالزمان على طلب للتعليق.

وقال بارلاتو إنه لم يكن مندهشًا من تلقي هاجين دعوة لحضور حلقة دراسية تحت إشراف سالزمان تُعرف باسم “المكثفة”. وتطلب من داخل الدائرة الداخلية في رانيير من أي شخص لديه تعاملات مالية أن يحضره على حد قوله.

وأضاف بارلاتو “لقد كانوا مصرين على ذلك”، كان هذا هو اختبار حقيقي إذا كانوا سيحولون المال لك ، فعليك أن تأخذ قسماً مكثفاً “.

وبدأ قطيط وسارة برونفمان مؤخراً سلسلة جديدة من الضيافة في أوروبا وفقاً لبيان صحفي عام 2017.

وتخلى هاجين عن حصته في شركة كوماند كونسولتنج عندما انضم إلى إدارة ترامب ، لكنه استمر في كسب 96 ألف دولار من الشركة في العام الماضي ، وفقًا لآخر كشف مالي له. في الأسابيع الأخيرة ، لعب دورا رئيسيا في تنظيم اجتماع ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. لكن هاجين يفكر في مغادرة البيت الأبيض ، مع وضع عينيه على موقع مختلف في الإدارة: نائب مدير وكالة المخابرات المركزية.

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