بلدية بنغازي تعلن تكثيف حملات النظافة بالمدينة

أعلن المجلس البلدي لبلدية بنغازي عما وصفه تكثيف حملات النظافة بشوارع وأحياء المدينة، وذلك بعد تكدّس أكوام القمامة في مختلف أرجاء المدينة لأسابيع طويلة، وسط شكاوى المواطنين بسبب غياب حلول جذرية لهذه الأزمة.

وقال مكتب إعلام بلدية بنغازي في إعلان له اليوم، تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه، إن البلدية كثفت أعمال نقل القمامة المتراكمة في الأحياء والطرقات العامة، حيث شملت أعمال النقل كل من منطقة الصابري وسط المدينة، وطريق النهر الصناعي، وشارع عشرين، ومنطقة المساكن، وطريق المطار، إضافة إلى أجزاء من بعض الأحياء والطرق الرئيسية الأخرى، حسب وصفه.

بلدية بنغازي دعت المواطنين في إعلانها إلى المحافظة على نظافة الطرق والشوارع العامة والمساهمة في عدم وضع القمامة في الطرق والشوارع بطريقة عشوائية مما يعرقل إعمال نقلها، وذلك من أجل حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري، حسب قولها.

الجدير بالذكر أن عدد من الأجهزة العامة المختصة في أعمال نقل القمامة من المناطق السكنية والطرق العامة في مدينة بنغازي توقفت في وقت سابق عن أداء مهامها وذلك احتجاجا على عدم حصول موظفيها على مرتباتهم ومخصصاتهم المالية من الوزارات المعنية بالحكومة المؤقتة.

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