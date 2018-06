المتوسط- محمود محي

وزع جهاز الحرس البلدي بمدينة البيضاء، مساء أمس الثلاثاء اسطوانات الغاز داخل بلدية البيضاء، على مستودعات بلغاري مقابل من صالة بلغاري، وبورجب بجوار غسيل الزايدي.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه من المقرر اليوم توزيع الاسطوانات على مستودعات احفيتر خلف معهد الصناعي، والمستودع الرئيسي المنطقة الصناعية، وجاب الله بالقرب من بوعتيق لقطع الغيار الصناعية، وبوابة العريقة.

