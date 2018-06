سلاح الجو الليبي يُصفي أحد عناصر أنصار الشريعة في «راس لانوف»

المتوسط- محمود محي

أعلنت مصادر ميدانية عن مقتل أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة في «راس لانوف» التابع لتنظيم القاعدة، ويدعي “أنس محمد اللافي السليماني”، وذلك جراء ض ربة عسكرية وجّهها سلاح الجّو الليبيعلى منطقة «العتعت» جنوب سرت.

يذكر أن أنس اللافي من تلاميذ الهارب سالم رحيل وصديق السجون في سجون مصراتة «خليل البهيجي»، وهو عضو بجماعة الأنصار رأس لانوف، ومن مواليد 1992، سبق أن مكث في اجدابيا، وشارك في معارك عدّة مع الأنصار التابعين لتنظيم القاعدة. وله شقيق يدعى «ناصر اللافي» عضو بـ«الأنصار» التابعين لتنظيم القاعدة، وقتل أثناء هجومهم في 10 يوليو 2016 على منطقة سلطان شرق إجدابيا.

