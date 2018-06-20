رئيس البرلمان الأوروبي يحذر من التباطؤ في التعامل مع “تحدي الهجرة”

اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون في خطر كبير إذا ما فشل في حل مشكلة الهجرة.

وفي بيان مقتضب بث المكتب الإعلامي للبرلمان الأوروبي تسجيلا في أعقاب محادثات أجراها في فيينا، اليوم الثلاثاء، قال تاياني: “في غياب الحل بشأن الهجرة، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه في خطر.. علينا أن نتصرف بلا إبطاء”، مضيفا: “الهجرة تمثل أكبر تحدي بالنسبة لنا.. فمستقبل الاتحاد الأوروبي بعينه هو على كف عفريت”.

وتابع رئيس البرلمان الأوروبي أن حل مشكلة الهجرة “مستحيل في غياب موقف أوروبي مبني على استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى في مجال الهجرة”. وأشار إلى ضرورة تخصيص مبلغ قدره 6 مليارات اليورو لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا، مثلما تم وقفه عبر طريق البلقان، وذلك بالإضافة إلى ضرورة “دعم ليبيا في عملية بسط الاستقرار وتعزيز الديمقراطية هناك”.

كما ذكر المسؤول أن على الدول الأوروبية ضمان توفير 40 مليارات اليورو من أجل “خطة مارشال” الطموحة من أجل إفريقيا، وهي خطة تستهدف إحداث فرص للشباب الأفارقة في أوطانهم.

المصدر: نوفوستي

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