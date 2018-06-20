البحرية الليبية: إنقاذ 115 مهاجرًا وغرق 6 آخرين بينهم 3 نساء

أعلنت القوات البحرية الليبية، الثلاثاء، إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي وغرق 6 آخرين قبالة سواحل ليبيا، في عملية عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط خلال رحلات محفوفة بالمخاطر.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن دورية تابعة لقطاع طرابلس (الزورق رأس أجدير) أنقذت 115 مهاجرًا غير شرعي بينهم طفلان اثنان و22 امرأة، وانتشلت 5 جثت، من بينهم 3 نساء، بالإضافة إلى فقدان شخص آخر مجهول الهوية كانوا جميعًا على متن قارب مطاطي، لافتًا إلى أنّ المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأضاف أن شهادات الناجين بيّنت أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا في حالة سيئة نتيجة ارتفاع الموج على قاربهم أدى إلى تمزق جزء من جدار القارب وتسرب المياه إليه وسقوط بعض المهاجرين غير الشرعيين في البحر.

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.

ولفت البيان إلى أنّ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، أتاحوا لذوي الضحايا من الناجين من الغرق التواصل مباشرةً مع أهاليهم عبر الاتصالات الدولية.

وكشف عن هوية الجثث التي جرى انتشالها بمعرفة ذويهم وأهلهم وسفارة بلدانهم وهم:« إبراهيم سو» من غينيا كوناكري، و«سوزان أوبو» من نيجيريا، و«كيو إبلاي» من ساحل العاج، و«شارلوت كيتوفا» من ساحل العاج، و«آلفي باندي» من السنغال، و«لاندري آمبا» من ساحل العاج، وهو المجهول المفقود التي لم تتم عملية انتشال جثثه بعد.

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