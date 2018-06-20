ما هو موقف اجتماعي القذاذفة مما يجري في الهلال النفطي؟

أكد المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة أنه لا صحة للأخبار “الكاذبة” التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام وبعض الصفحات “المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشاركة بعض الأشخاص من قبيلة القذاذفة في الهجوم والاستيلاء على بعض المنشآت النفطية في منطقتي رأس لانوف والسدرة.

ووصف المجلس في بيان له، يوم الثلاثاء، هذه الاخبار بـ” الادعاء الباطل، والافتراء الرخيص”، مشيرة إلى أن الزج باسم قبيلة القذاذفة في هذا الخضم، يهدف إلى الاستفادة من مكانتها الاجتماعية المميزة.

ولفت البيان إلى أن هذه الحركة الإعلامية مكشوفة لجلب الانتباه، وخلط الأوراق وتشتيت وتشويش الرأي العام، وبث الفتنة ونفث سموم الحقد بين الليبيين.

وأعلنت قبيلة القذاذفة أنها تنأى بنفسها عن المشاركة في هذه العمليات الحربية، ولا تدعم أي طرف من أطرافها بأي شكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن مشاركة أي أحد ينتمي للقبيلة هو تصرف فردي يتحمل مسؤوليته بنفسه، مؤكدة أنه المشاركة في حكم المستحيل.

وأهاب اجتماعي القذاذفة بالجميع أن يأخذوا العلم، وأن يتحروا الصدق والحق في نقل ونشر الأخبار، وعدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب المغرضة، مؤكدة أن الدوائر الأجنبية هي التي تلفقها من أجل استمرار سيطرتها على الإرادة الليبية.

وأعربت عن أسفها وأساها لما آلت إليه البلاد، وما تشهده من انقسام شمل جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، يهدد وحدتها ويعصف بكيانها.

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