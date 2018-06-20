المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يكشف عن موقفه من الهجوم المسلح على خليج سرت

ليبيا – نفى نائب رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة عبدالحميد الشندولي ما يتم تداوله من أخبار ملفقة وكاذبة عبر بعض الصفحات بشأن مشاركة أحد من مدينة بني وليد في الهجوم على منطقة خليج سرت “الهلال النفطي”.

الشندولي أعرب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد عن إدانته الشديدة لأي هجوم من أي طرف كان على الموانئ النفطية بإعتباره قوت الليبيين، مؤكداً على ضرورة أن يكون في أيادي أمينة وتتولاه المؤسسة الوطنية للنفط.

وتابع قائلاً:”بني وليد ما زالت على نفس الحال من أحداث 2011 – 2012 والشائعات التي تثار حولها بين الفينة والأخرى ، انتم تتحدثون عن الجضران الذي هو من المعسكر الذي قام بتدمير ليبيا في سنة 2011 والآن الصراع ما بين اطراف فبراير فنحن لسنا مسؤولين عنه حتى وإن دخل الجضران خلسة إلى بني وليد”.

وتسائل عن السبب في تحميل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مدينة أو قبيلة بالكامل لما يحدث وإستثناء مدن اخرى كطرابلس وأجدابيا وغيرها من المدن التي تواجد بها الجضران بكل حرية.

الشندولي شدد على عدم وجود أي كتيبة في بني وليد تدعى كتيبة الفطماني بالإضافة إلى أن بني وليد منذ عام 2011 إلى 2012 تم تجريدها من كافة الأسلحة وهي الآن مدينة أمنة ومسالمة تدعوا الليبيين للجلوس على طاولة حوار وطني حقيقي لإنقاذ ما تبقى من الوطن.

وأضاف :”كتيبة 28 مايو منحلة منذ عام 2012 ولا وجود لها وإن كانت موجودة يمكن أن تتواجد في طرابلس على حسب معلوماتي بأن الشباب الذين كانوا ينتمون للكتيبة هم من أبناء ورفله الذين شاركوا في أحداث 17 فبراير ومن يتواجدون في سدادة هم المخابرات العامة من القوات المسلحة وفي المنطقة الغربية يعلمون من هم وما هي هويتهم وما حجم قوتهم”.

وجدد تأكيده على أن المجلس الإجتماعي وأبناء ورفله يدينون أي اعتداء على مصدر قوت الليبيين من قبل أي طرف، مطالباً بتسليم كافة الموانئ والمطارات ومناطق العبور لقوات الشرطة وليس قوات الجيش أو الميليشيات.

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