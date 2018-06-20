العليا للامتحانات تحدد مهام اللجان المشرفة على امتحانات الشهادة الثانوية

وضعت اللجنة العليا للامتحانات الوصف النهائي لمهام وأدوار اللجان المنظمة والمشرفة على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الجاري.

وأوضحت وزارة التعليم على صفحتها الرسمية، أن ذلك جاء خلال إجتماع عقد أمس الثلاثاء، حيث تضمن الإجتماع، توصيف مهام لجنة الإشراف والمراقبة بمقار الامتحانات، إلى جانب رسم خطة للعمل وتوزيع الأدوار على رئيس اللجنة والمراقبين والملاحظين، بالإضافة إلى وصف مهام اللجنة المركزية والمتابع العام .

هذا وناقش المجتمعون، آلية وضع جملة من التعليمات التي تخص لجنة الإشراف والمراقبة والطلبة المتقدمين لتأدية الامتحانات، إلى جانب تجهيز النصائح والإرشادات والمحظورات على الطلاب خلال فترة الامتحانات.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الثانوية ستجرى خلال الفترة من 14 إلى 26 يوليو المقبل.

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