المتوسط- عبدالله دراز

وجهت مديرية أمن المرج رسالة إلى المواطنين في البلدية، مؤكدة أن مساندة المواطن للأجهزة الأمنية هو الأساس الأول للأمان داخل المدينة.

ودعت المديرية كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تحركات سواء كانت لأفراد أو المركبات الغريبة المتوقفة في الساحات العامة والأسواق لفترة تجاوزت 24 ساعة.

وشددت المديرية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ الفوري عن تلك التحركات أو المركبات في الغرفة الأمنية المرج أو أقرب نقطة أو تمركز لرجال الشرطة.

The post مديرية أمن المرج توجه رسالة إلى المواطنين بالبلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية