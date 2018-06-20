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مديرية أمن المرج توجه رسالة إلى المواطنين بالبلدية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط- عبدالله دراز

وجهت مديرية أمن المرج رسالة إلى المواطنين في البلدية، مؤكدة أن مساندة المواطن للأجهزة الأمنية هو الأساس الأول للأمان داخل المدينة.

ودعت المديرية كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تحركات سواء كانت لأفراد أو المركبات الغريبة المتوقفة في الساحات العامة والأسواق لفترة تجاوزت 24 ساعة.

وشددت المديرية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ الفوري عن تلك التحركات أو المركبات في الغرفة الأمنية المرج أو أقرب نقطة أو تمركز لرجال الشرطة.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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