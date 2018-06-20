سوكنة..صيانة بئر مياه بمبادرة شعبية

قام فريق من المتطوعين تم بمدينة سوكنة، بتركيب مضخة مياه لاحدى الابار التي كانت متوقفة منذ فترة طويلة، كمساهمة من شباب العمل التطوعي بالتعاون مع شؤون الزكاة ولجنة أزمة الوقود.

وأوضحت مصادر محلية أن إعادة افتتاح هذا البئر سيسهم بشكل عام في تحسن ملحوظ لتزويد الاحياء السكنية بالمياه العذبة وتعويض النقص الحاصل .

يذكر ان لجنة ازمة الوقود تقوم بتحصيل رسوم مالية قدرها دينار واحد عن كل سيارة يتم تعبئتها بالبنزين او الديزل واستغلاله بشكل جيد لصالح المواطن في تقديم الخدمات الضرورية نظرا للظروف المالية التي تعاني منها اغلب القطاعات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية