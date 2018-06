المتوسط – أحمد جمال

أفادت «الشركة العامة للكهرباء»، أن القدرة الانتاجية الفعلية 5150 ميجاوات، بالإضافة إلى أن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 5400 ميجاوات.

وأشارت «الشركة العامة للكهرباء»، إلى أن العجز المتوقع للشبكة العامة 250 ميجاوات، لافتًا إلى أن ساعات طرح الأحمال ساعة واحدة فقط.

