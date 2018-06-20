أحد مهربي البشر: نضرب المهاجرين من أجل حمايتهم

نفى أحد قادة قوات خفر السواحل الليبية والذي فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليه بسبب اتهامه بالاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين عبد الرحمن ميلاد، الاتهامات الموجهة إلية بشأن ارتكاب أي مخالفة أو التورط في عمليات تهريب البشر في ليبيا.

وقال ميلاد – في تصريحات لوكالة أنباء رويترز- إنه مستعد لتسليم نفسه للسلطات الدولية إذا ضمن محاكمة نزيهة، معترفا أنه كان يضرب المهاجرين ولكنه يفعل ذلك من أجل سلامتهم للحيلولة دون انقلاب مراكبهم.

وكان ميلاد قائد وحدة لخفر السواحل في مدينة الزاوية غربي طرابلس وكان ضمن ستة أشخاص فُرضت عليهم عقوبات لدورهم في الاتجار أو تهريب بشر في ليبيا في السابع من يونيو حزيران في أول خطوة من نوعها.

وتجمد العقوبات الحسابات المصرفية للمدرج أسماؤهم وتحظر عليهم السفر دوليا وهي محاولة لشن حملة على شبكات التهريب التي ترسل مئات الآلاف من المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

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