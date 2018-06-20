ترحيل 106 مهاجرين أفارقة بينهم 14 طفلاً

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، ترحيل 106 مهاجرين من جنسيات إفريقية، بينهم 85 امرأة و14 طفلاً، وسبعة رجال، من الصومال وإريتريا وإثيوبيا.

وقال الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إن الجهاز قام بترحيل المهاجرين إلى نيامي عبر مطار معيتيقة الدولي الثلاثاء، حضرها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبي غراندي، ورئيس فرع طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة عبدالناصر أحزام.

وكان المفوض السامي بالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قال خلال مؤتمر صحفي في طرابلس إن أزمة المهاجرين واللاجئين لا يمكن التعامل معها في مكان واحد، «لذلك يجب التعاون والبدء من دول الأصل ومساعدة كل دول العبور بما فيها ليبيا والنيجر».

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