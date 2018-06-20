فيديو | بريطانيا : جضران إرهابي قاد هجوم تدميري مع أجانب وباشرنا التحرك ضده فى مجلس الأمن

ليبيا – أكد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر بأن بلاده تعتبر أن ما يحصل في خليج سرت “الهلال النفطي” مأساة بكل ما للكلمة من معنى ، مبيناً بأن هذا الامر يعتبر أيضاً مأساة بالنسبة لليبيا وللشعب الليبي ككل.

بيكر أوضح في تصريح مصور للمكتب الاعلامي لمؤسسة النفط تلقت المرصد نسخة منه بأن هذه المنطقة الهامة جداً بالنسبة لليبيين والتي تحوي مواردهم تعرضت للتدمير من قبل ارهابيين، مؤكداً بأن من قاد الهجوم على المنطقة ارهابي ومعه بعض الاجانب في اشارة منه إلى آمر حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم جضران .

وأضاف :” رأي الحكومة البريطانية واضح بهذا الخصوص فهي تعارض بشدة كل ما يحصل في الهلال النفطي خلال الإيام القليلة الماضية” .

وبخصوص الاجراءات التي ستتخذها بريطانيا حيال هذا الامر قال :” نحن الان في اتصال مع شركائنا الدوليين , بما في ذلك أصدقائنا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك , لمناقشة الإجراءات التي من الممكن أن نتخذها بصورة جماعية لمساعدة ليبيا في هذا الخصوص و قد بدأت المناقشات بهذا الشأن “.

وتابع قائلاً :” هناك مجموعة من الخيارات أمامنا التي لن أتحدث عنها الأن من المستحسن انتظار الوقت المناسب لذلك ولكن أريد أن أقول بأن لندن سوف تتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية وكذلك أصدقائنا حول العالم وبالخصوص أصدقائنا بمجلس الأمن حيث أن كل قضايا الإرهاب يتم معالجتها من قبل مجلس الأمن وهذا يعتبر عمل إرهابي سوف ننظر مع أصدقائنا في نيويورك في الإجراءات التي يمكننا اتخاذها.

وأشاد السفير البريطاني في ختام تصريحه بعلاقته مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلا :” تجمعني علاقة وطيدة بالسيد صنع الله السيد صنع الله حسب رأيي هو نموذج للمواطن الليبي الذي يعمل من أجل شعبه ومن أجل بلده ويحظى بإحترام كبير من قبل الفاعلين في قطاع النفط في كافة أنحاء العالم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية