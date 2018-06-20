موقع امريكي: تجدد القتال على النفط في ليبيا يهدد مستقبل البلد

سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا من خلال مقال للصحفي الليبي مصطفى الفيتوري، وقال الفيتوري إنه في صباح يوم 14 يونيو مع بضع مئات من الرجال المسلحين الذين يقودون شاحنات صغيرة استولى إبراهيم جضران قائد ما يسمى بحرس المنشآت النفطية على مينائين رئيسيين لتصدير النفط الليبيين استعملتهما مؤسسة النفط الوطنية الليبية وهما السدرة ورأس لانوف.

واضطرت شركة نفط الشمال إلى إعلان حالة الطوارئ وتعليق صادرات النفط وإجلاء موظفيها من كلا المحطتين والمناطق المحيطة بهما.

في بيان تم إرساله إلى المونيتور قدرت مؤسسة النفط الوطنية الخسائر “بعشرات المليارات من الدولارات” قبل أن تضيف أن احتراق اثنين على الأقل من مستودعات النفط في المحطات سيستغرق “سنوات وحتى تكاليف أكثر لإصلاح وإعادة الإنتاج إلى المستوى الطبيعي”، وحذر البيان أيضا من عواقب “كارثية بيئية” على المنطقة بسبب تسرب النفط وحرقه.

وقد أدان مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الوطنية الهجوم في رسالة فيديو مسجلة، حيث وصف جضران بأنه “خارج عن القانون كلف ليبيا في عام 2013 أكثر من 100 مليار دولار”. في ذلك الوقت، استولى جضران ورجاله على المحطات وعلقوا صادرات النفط من عام 2013 حتى عام 2016 ، قبل أن يجبر على الفرار بعد أن سيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على موانئ النفط.

ولفت صنع الله إلى أن ليبيا “ستفقد إنتاجها اليومي بحوالي 400 ألف برميل يومياً كخسارة في الصادرات، وإذا استمر الوضع الراهن فإن التكلفة المقدرة ستكون حوالي 880 مليون دولار شهرياً”.

واختتم بالقول: “هذه كارثة وطنية ويجب إجبار الخارج عن القانون على مغادرة المحطات”. وبالفعل فإن الخسارة ضخمة وضارة للغاية لأي تقدم اقتصادي أو استقرار لأن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في البلد الذي يسيطر عليه الميليشيات.

وقال جادران في تسجيل فيديو مسجل في 14 يونيو إن الجزء الأكبر من قوته يتألف من أعضاء سابقين في الحرس البترولي ومن مجموعات أخرى بما في ذلك كتائب دفاع بنغازي الشهيرة ، وهي ائتلاف فضفاض من الجماعات الإسلامية التي تم تشكيلها لمواجهة الجيش الوطني الليبي لحفتر في بنغازي. طاردهم في يوليو 2017 من خلال الاستيلاء على المدينة بأكملها في شرق ليبيا.

يبدو أن الهجوم فاجأ حفتر ، الذي كانت قواته مشغولة بتطهير درنة من مقاتلي القاعدة وداعش منذ أن شن الجيش الوطني الليبي هجومه لاستعادة المدينة الساحلية في شمال شرق بنغازي يوم 8 مايو.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار القتال في درنة إلى استنزاف وإضعاف أي قدرات تمكن الجيش الوطني الليبي من مواجهتها لمواجهة جضران ناهيك عن إجباره على الخروج من المنطقة.

وإذا تركت درنة بعد أن تم تحريرها بالكامل تقريبًا ، فقد يعني ذلك أن القوى المتطرفة داخل المدينة قد تكتسب الزخم العسكري مرة أخرى وتطلق هجومها المضاد ، والذي من المرجح أن يكون مكلفًا للغاية بالنسبة إلى الجيش الوطني الليبي ، في كل من الرجال والمعدات.

وفي المشهد السياسي الأوسع في ليبيا من المرجح أن تترتب على الهجوم تداعيات سلبية خطيرة بعد أن ساد جو من الأمل تحسبًا لانتخابات 10 ديسمبر التي حددها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة واتفق عليها في آخر محادثات بين ليبيا استضافتها وأيدتها فرنسا في باريس يوم 29 مايو.

وعسكريا لا يستطيع جضران إطلاق مثل هذه العمليات الجريئة وحده، ويحتمل أن يكون لديه بعض الدعم من داخل ليبيا وخارجها. ومن الناحية الفنية تتكون مجموعته من عصابة ذات قدرة عسكرية محدودة ومعرفة القتال في الصحراء هو أمر صعب حتى بالنسبة للجيوش المحترفة ناهيك عن مجموعات من هذا الحجم والقدرة.

ومن الناحية العسكرية من المرجح أن يواجه جضران مشاكل جمة للحفاظ على قبضته على الهلال النفطي وخاصة المينائين.

خطوط إمداده ستتسبب صداعًا كبيرًا. إذا كان يعتمد على أي خطوط إمداد تمتد من جنوب ليبيا من حيث شن هجومه فإن هذه الخطوط يمكن أن تنقطع وتقطع بسهولة لأنها تمر بصحراء قاسية مفتوحة مع غطاء طبيعي قليل وغطاء جوي عسكري. وإذا كان يعتمد على إمدادات من داخل المنطقة خاصة من رجال القبائل في القرى والبلدات المجاورة فإن مثل هذه الإمدادات يصعب الحفاظ عليها ، ومن المرجح أن يتعرض الأشخاص المتورطون في مثل هذا العمل للانتقام الشديد عندما يصل جنود الجيش الوطني الليبي إلى مناطقهم.

هذا إلى جانب صعوبة الدفاع عن منطقة الموانئ لأسباب عديدة. قربها من شاطئ البحر يجعلها مفتوحة للهجمات البحرية ، حيث تفتقر قوات جضران إلى أي معدات عسكرية بحرية. كذلك فطبيعة تركيب المنطقة- وهي شديدة الاشتعال – تجعلها مكانًا خطيرًا لاستخدام القوة العسكرية. فمن الصعب التحكم في مثل هذا المكان خاصة بعد مغادرة معظم رجال الإطفاء المحترفين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد مسماري في 17 يونيو أن القوات الجوية التابعة للجيش قد بدأت العمل في المناطق المحيطة بالمحطات على طول الطريق إلى سرت على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الغرب محذرة المدنيين أن يكونوا حذرين.

إنها مسألة وقت قبل طرد جضران وقواته من المناطق. لكن الظواهر المتكررة لاعتداءات العصابات ضد شريان الحياة الرئيسي للبلاد ستكون دائماً تهديداً وشيكاً طالما لم تكن هناك حكومة مركزية تتمتع بالسلطة الكاملة على كامل أراضي ليبيا. إن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بالكاد تستطيع أن تفعل أكثر من إصدار بيانات إدانة وهو ما فعلته ، لكن ذلك لن يساعد في استعادة محطات النفط أو تمكين شركة نفط الشمال من استئناف صادرات النفط.

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