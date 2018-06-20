استعدادات لإعادة الكهرباء إلى تاورغاء

أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة وتاورغاء، عبد النبي ابو عرابة، اليوم الأربعاء، أن الشركة العامة للكهرباء بدأت أعمالها لتوصيل الكهرباء إلى مدينة تاورغاء.

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