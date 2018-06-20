استعدادات لإعادة الكهرباء إلى تاورغاء

أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة وتاورغاء، عبد النبي ابو عرابة، اليوم الأربعاء، أن الشركة العامة للكهرباء بدأت أعمالها لتوصيل الكهرباء إلى مدينة تاورغاء.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
«عاشور» يلتقي سفير بريطانيا لبحث التعاون في المجال الأمني
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
الإتحاد الأوروبي يناقش مسودة مشروع إقامة مراكز إيواء مؤقتة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
السفير البريطاني: نرفض ما حدث في الهلال النفطي وسنتحرك ضده بمجلس الأمن
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
#عاجل| القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم): “الادعاءات بسقوط مدنيين…
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك