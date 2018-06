السفير البريطاني: نرفض ما حدث في الهلال النفطي وسنتحرك ضده بمجلس الأمن

المتوسط – أحمد جمال

قال السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، الأربعاء 20 يونيو، إن «ما يحدث في خليج سرت (الهلال النفطي) مأساة للشعب الليبي بكل ما للكلمة من معنى».

وأضاف «بيكر» في تصريحات خاصة للمؤسسة الوطنية للنفط، حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن «هذه المنطقة الهامة جدًا بالنسبة لليبيين والتي تحوي مواردهم تعرضت للتدمير من قبل مجموعة إرهابيين، وقائدهم -الجضران – الذي ترأس معه بعض الأجانب.

ولفت إلى أن الحكومة البريطانية لها رأي واضح بهذا الخصوص فهي تعارض بشدة كل ما يحدث في الهلال النفطي خلال الأيام القليلة الماضية، قائلًا: : «نحن الآن في اتصال مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك أصدقائنا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الإجراءات التي من الممكن أن نتخذها بصورة جماعية لمساعدة ليبيا في هذا الخصوص وقد بدأت بلادي المناقشات بهذا الشأن».

وأوضح أن : «هناك مجموعة من الخيارات أمامنا التي لن أتحدث عنها الآن من المستحسن انتظار الوقت المناسب لذلك، ولكن أريد أن أقول بأن لندن سوف تتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية، وكذلك أصدقائنا حول العالم، وبالتحديد أصدقائنا بمجلس الأمن، حيث أن كل قضايا الإرهاب يتم معالجتها من قبل مجلس الأمن، وهذا يعتبر عمل إرهابي سوف ننظر مع أصدقائنا في نيويورك في الإجراءات التي يمكننا اتخاذها».

