بلدية سرت: صرف بدل الإيجار لأصحاب المنازل المتضررة من الحرب على داعش قريبا

المتوسط- جرجس فكري:

أكدت بلدية سرت، اليوم الأربعاء، صرف بدل الإيجار لكل صاحب منزل متضرر نتيجة الحرب على داعش.

وقالت البلدية، على صفحتها بموقع فيسبوك،” أنه بناء على الاستفسارات التي تصل الينا والتي تتساءل عن بدل الايجار، تفيدكم بلدية سرت بأن القرار 661 لسنة 2018 م اوضح بأن بدل الايجار يصرف لأصحاب المنازل المتضررة ولم يحدد منطقة بعينها”.

وأكملت البلدية،” إن بلدية سرت تطمئن المواطنين الكرام اصحاب المنازل المتضررة بأنه سيتم صرف بدل الايجار لكل صاحب منزل متضرر نتيجة الحرب على داعش، وحرصاً على الشفافية وايصال الحقوق لأصحابها فإنه سيتم نشر القوائم عبر صفحة البلدية قريباً”

