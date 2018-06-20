الليبية للاستثمار توقف عمل المكاتب التمثيلية للمحافظ الاستثمارية

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار دكتور على محمود حسن قرارا فوريا بإيقاف عمل المكاتب التمثيلية للمحافظ الاستثمارية طويلة المدى وليبيا أفريقيا للاستثمار، كما أصدر تعليماته بعودة جميع موظفيها إلى ليبيا.

و نص القرار بضرورة إقفال المكاتب التمثيلية والشركات والتي أنشئت بتاريخ 13 يوليو 2014 واسندت إليها مهام المكتب التمثيلي، مشيرا إلى أنها أنشئت في ظروف استثنائية ناتجة عن الانقسام السياسي.

كما دعا رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار إلى ضروره اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لإقفال هذه المكاتب وعودة الموظفين التابعين لها إلى ليبيا لممارسة عملهم في أقرب وقت ممكن .

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