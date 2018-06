وزير الداخلية بحكومة الوفاق يلتقي السفير المجري لدي ليبيا

المتوسط-جرجس فكري:

أستقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور سفير المجر المعتمد لدى ليبيا السيد مارتن بيلا، اليوم الأربعاء.

وناقش اللقاء أخر المستجدات الأمنية في ليبيا وسير التعاون الأمني بين البلدين وبحث سبل تنفيذ دورات تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية في مختلف المجالات الأمنية.

وكان وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور قد التقى، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني فرانك بيتر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة المتحدة في المجال الأمني.

