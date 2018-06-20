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المتوسط يلفظ المزيد من ضحايا قوارب الموت

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام الهلال الأحمر بانتشال جثث 5 مهاجرين غير قانونيين يُعتقد بأنهم يحملون جنسيات الأفريقية، تم العثور عليها على شواطئ مدينة المايه.

وقال عضو الهلال الأحمر، خالد أحمد، الذي شارك في عمليات انتشال المُهاجرين أن 6 جثث أخرى يُتوقع أنها مازالت توجد داخل مياه البحر، ويصعب الوصول إليها لسوء الأحوال الجوية.

وأشارت حالة الجثث إلى أن القارب الذي كان يقل الضحايا تعرض للغرق منذ وقت قريب، وفق ما أفاد به عضو الهلال الأحمر.

ويذكر أن خفر السواحل كان قد انتشل 6 جثث يوم الإثنين الماضي، بينما تم إنقاذ 191 شخصا قبالة السواحل الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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