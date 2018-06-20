المتوسط يلفظ المزيد من ضحايا قوارب الموت

قام الهلال الأحمر بانتشال جثث 5 مهاجرين غير قانونيين يُعتقد بأنهم يحملون جنسيات الأفريقية، تم العثور عليها على شواطئ مدينة المايه.

وقال عضو الهلال الأحمر، خالد أحمد، الذي شارك في عمليات انتشال المُهاجرين أن 6 جثث أخرى يُتوقع أنها مازالت توجد داخل مياه البحر، ويصعب الوصول إليها لسوء الأحوال الجوية.

وأشارت حالة الجثث إلى أن القارب الذي كان يقل الضحايا تعرض للغرق منذ وقت قريب، وفق ما أفاد به عضو الهلال الأحمر.

ويذكر أن خفر السواحل كان قد انتشل 6 جثث يوم الإثنين الماضي، بينما تم إنقاذ 191 شخصا قبالة السواحل الليبية.

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