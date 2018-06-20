ليبيا.. مساع للحد من الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحوادث المرورية

ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في ليبيا أدى إلى خسائر كبيرة للدولة من الناحية المادية والكوادر البشرية، إذ احتلت ليبيا المرتبة الأولى على العالم في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير على الطرقات العامة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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