الفاخري يبحث سبل دعم المرافق الثقافية في بنغازي

بحث وزير الثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة جمعة الفاخري اليوم سبل دعم وزارته للمرافق الثقافية الواقعة في نطاق بلدية بنغازي، وذلك في لقاء جمعه مع عميد البلدية عبد الرحمن العبار.

وقال عبد الله العبيدي من وزارة الثقافة في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم إن الوزير جمعة الفاخري استعرض خلال زيارته المشاريع والمواقع الثقافية والإعلامية التي تحتاج إلى أعمال صيانة أو إنشاء في بلدية بنغازي، كما بحث صحبة عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار سبل تذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الإعلام والثقافة في البلدية، حسب تعبيره.

وأضاف العبيدي أن العبار أكد على جاهزية بلديته للعمل مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني بهدف تفعيل قطاع الثقافة والإعلام في المدينة خاصة بعد تحريرها من الجماعات المتطرفة التي تسببت في دمار جزء من البنية التحتية بما فيها المنشآت الثقافية، مشيرا إلى دعمه لقطاع الثقافة الذي وصفه بالقطاع المهم الذي يعكس هوية المجتمع الليبي وموروثه العريق الضارب في القدم.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والمجتمع المدني قد أجرت أعمال صيانة وإنشاءات لعدد من المراكز الثقافية والمسارح في عدد من البلديات بهدف تفعيلها للقيام بدورها الثقافي في المناطق والمدن الليبية، حسب قول الوزارة.

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