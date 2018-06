“الخليج العربي للنفط”: الجيش قادر على تحرير الموانئ النفطية رغم المؤامرات  

المتوسط:

أدانت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط الهجوم الغاشم على المنشآت النفطية الأمنة المتمثل في الهجوم على الموانئ النفطية وحرق صهاريج الزيت، ويستخرجه العاملين من باطن الأرض بجهود مضنية وفى ظروف غاية في الصعوبة لتأمين قوت الليبيين.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ” أن القوات المسلحة العربية الليبية هي صمام الأمان والقائمة على حماية الثروة النفطية وعامليها ومنشاتها وستقوم بتحريرها من الأجسام الغريبة كما فعلت سابقا، رغم كل المؤامرات والتحديات”.

وأكمل صنع الله، “ستكون القوات المسلحة العربية الليبية في الموعد وتعيد الأمور إلى نصابها بفضل حنكة وقدرة قائدها وقيادته الرشيدة والحكيمة لدفة المعارك بكل نجاح”.

