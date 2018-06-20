صنع الله يكشف أرقاما مفزعة عن حجم الخسائر في الهلال النفطي

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حجم الخسائر الناجمة عن احتراق خزانات الوقود.

وقال صنع الله في تسجيل مصور تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية أن هجوم إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية أدى إلى فقدان 450 ألف برميل نفط من مينائي السدرة ورأس لانوف بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة بالخزانات فهناك خزانين بالكامل تعرضوا للاحتراق هما خزان رقم 2 و12 في ميناء رأس لانوف.

وأوضح صنع الله أن عدد الخزانات قبل عام 2011 كان 13 خزان ونتيجة للحروب على الهلال النفطي انخفض العدد إلى 5 خزانات والآن بعد هذا الحريق انخفض العدد إلى خزانات.

وبين صنع الله أن هناك أضرار أخرى لا تظهر إلا بعد توقف العمليات العسكرية تتعلق بالبنية التحتية من أنابيب مشيرا إلى أن مؤسسة النفط لم تتمكن من مكافحة النيران لان حوض المياه المعد لهذا الغرض تضرر وأصبحت المياه تتسرب منه كما أن العصابات التشادية قامت بسرقة بطاريات لمنع جهود إطفاء الحرائق

وتحدث صنع الله عن تكاليف صيانة الخزانات قائلا ان هناك خزان تعرض للتلف عام 2008 بسبب خطأ فني وكلف حوالي 32 مليون دولار منذ ذلك الوقت حسب الأسعار القديمة كما ان الوقت المستغرق في الصيانة سيضيع فرص بيعية محققة كما أن توقف الإنتاج الفجائي يؤدي إلى تآكل في شبكة النقل.

وكشف صنع الله عن وجود تحالف بين اقلام مأجورة مهدت لحملة الجضران على الموانئ النفطية ما يدل على وجود أجندة مخابراتية عالية مشيرا الى ان ما حدث في الموانئ النفطية جريمة حرب.

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