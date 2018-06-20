دعوات لنقل وكالة فرونتكس إلى المياه الليبية

دعا وزير البنى التحتية والنقل بالحكومة الإيطالية دانيلو تونينيلي إلى نقل وكالة حماية الحدود الخارجية الأوربية فرونتكس إلى داخل المياه الليبية .

وجاء تصريح الوزير الإيطالي خلال زيارة لخفر السواحل الإيطالي الثلاثاء طالب خلالها الدول الأوربية بتقاسم المسؤولية حول المهاجرين مع الدول الأخرى .

وكان تونينيلي قد انتقد خلال مقابلة نشرتها صحيفة أل ميساجيرو الثلاثاء دور الوكالة الأوربية مذكرا بأنها لم تتدخل في عمليات إنقاذ لـ 189 قاربا للمهاجرين سوى ثمانية مرات فقط على حد قوله .

وتشهد السواحل الليبية هذه الأيام أزمة هجرة حادة كان آخرها أزمة سفينة “أكواريوس” التي أعلنت أسبانيا استقبالها بعد رفض كل من إيطاليا وفرنسا إنقاذ المهاجرين العالقين بها.

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