ماذا قال المسماري بشأن معركة درنة ؟

أكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن قوات الجيش تخوض الآن معركة شرسة في مدينة درنة.

مبينا أن الجماعات الإرهابية ليس لها إلا العمليات الانتحارية.

وبين المسماري أن “القتال الآن يدور مع قادة الجماعات الإرهابية بشكل مباشر موضحا أن الأمور تتجه نحو الحسم مضيفا ان 200 عنصر سلموا أنفسهم لـ الجيش الوطني ويجري التحقق من هوياتهم ومشاركتهم في القتال”.

وكان المسماري دعا المقاتلين من القوات المسلحة للحفاظ على سلامة المواطنين في المدينة مؤكدا أن الجيش سيرد على أي مصدر للنيران وأن كل من يسلم نفسه من المتطرفين سيلقى معاملة حسنة.

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