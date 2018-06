تقارير أمريكية دولية تكشف الدور المريب للولايات المتحدة في ليبيا

أبرزت الولايات المتحدة دور القوى الخارجية المشاركة في ليبيا ما بعد أحداث فبراير، حيث لعبت الدور العسكري الأكثر أهمية، ووفقاً لمجموعتي Airwars)) و ( New America)، فقد نفذت الطائرات الأمريكية حوالي 525 ضربة على المسلحين في ليبيا منذ سبتمبر 2012.

وشملت عملية مكثفة لمدة أربعة أشهر ونصف في عام 2016 لدحر تنظيم داعش الإرهابي خارج سرت.

وقالت قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا، أن عملياتها لم تتسبب في أي إصابات مؤكدة في صفوف المدنيين في ليبيا خلال تلك الفترة ، لكن Airwars)) و (( New America قدرتا أنها ربما نتج عن تلك العمليات من 11 إلى 75 حالة وفاة غير قتالية.

غير أن التقديرات الأمريكية للإصابات في صفوف المدنيين أقل بكثير من تلك الموجودة من مجموعات خارجية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجيش الأمريكي يجري متابعة محدودة بعد وقوع الهجمات لتقييم ما إذا كانت هناك وفيات بين المدنيين.

وقال المتحدث باسم قوات (أفريكوم) العقيد مارك شيدل، إن القيادة لم تشهد أي مزاعم ذات مصداقية بشأن مقتل مدنيين مرتبطين بالعمليات الأمريكية في ليبيا.

وتابع شيدل: “لم نر أي أدلة أو معلومات أخرى من شأنها أن تغير استنتاجاتنا”.

ورأى أن الصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة في ليبيا ، تعتمد على المراقبة الإلكترونية والجوية والتي كانت واضحة في أعقاب الضربات عام 2015, والتي استهدفت مختار بلمختار ، وهو متشدد جزائري أسطوري ، والضربة التي وقعت عام 2016, والتي قالت الحكومة الصربية أنها قتلت اثنين من الدبلوماسيين المختطفين, ففي كلتا الحالتين ، تظل حقائق ما حدث أثناء تلك الهجمات محل جدال.

من جهته قال بيتر بيرجن, نائب رئيس مؤسسة ( New America )”هذه واحدة من الحروب المنسية في العالم, لم يؤد تدخل حلف الناتو إلى إنهاء النزاع, ولكن دشن مرحلة جديدة, وليبيا هي الآن ساحة للحرب بالوكالة

