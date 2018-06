خاص المتوسط

أكد مدير مديرية أمن سرت، العقيد معيوف المعداني، أن اليومين القادمين سيشهدان أحداث متتالية في محيط الهلال النفطي.

وأشار المعداني، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إلى أن الجيش الليبي يستعد للسيطرة على الحقول النفطية.

وأعلن ” المعداني” مقتل أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة، (المدرجة على لائحة الإرهاب الدولي) ويدعي “أنس محمد اللافي السليماني” في «راس لانوف»، وذلك جراء قصف سلاح الجّو الليبي على منطقة «العتعت» جنوب سرت.

The post “مديرية أمن سرت” لـ” المتوسط”: اليومين القادمين سيشهدان أحداث متتالية بالهلال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية