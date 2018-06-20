الرئاسي يبحث الصعوبات التي تواجه عمل الوزارات الخدمية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الذي عقده مع أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بالمجلس الرئاسي وديوان رئاسة الوزراء العميد عبدالحميد المهدي، ومدير إدارة المتابعة بالديوان نورالدين أبوجريدة، المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل عدد من الوزارات الخدمية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن “المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تشكيل لجان عمل لمتابعة الوزارات لتذليل الصعاب التي تواجهها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها”.

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