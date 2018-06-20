الخليج العربي للنفط تندد باحراق الصهاريج وتدعم الجيش

اصدرت شركة الخليج العربي للنفط بيانا اليوم نددت فيه بالهجوم الذي شنته المجموعات المسلحة على الموانئ النفطية الاسبوع الماضي وادى الى احتراق عدد من الصهاريج النفطية.

وجاء في البيان، الذي تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه، أن لجنة ادارة الشركة تدين الهجوم الغاشم على المنشاءات النفطية الآمنة المتمثل فى الهجوم على الموانئ النفطية وحرق صهاريج الزيت الذى يستخرجه العاملون من باطن الأرض بجهود مضنية وفى ظروف غاية فى الصعوبة لتأمين قوت الليبيين الذى لا قوت لهم سواه فى ظل ضياع المقدرات الاقتصادية الأخرى.

واكد بيان الخليج العربي للنفط على ما ورد فى كلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووصفتها بالشجاعة والمعبرة و ذات الاتجاه الوطنى وجاء في البيان أن هذه الكلمة التى وضعت النقاط على الحروف بتجريمها هذا الهجوم وانحازت للحق والوطن كان صنع الله مدركا لحجم المؤامرة وابعادها فى تدمير البلاد وخدمة الاجندات مشبوهة الأهداف.

و جددت الشركة في بيانها دعمها لدور الجيش في تحرير الموانئ النفطية حيث جاء في البيان أن لجنة ادارة الشركة تؤمن بأن القوات المسلحة العربية الليبية هى صمام الأمان والقائمة على حماية الثروة النفطية وعامليها ومنشاءاتها وستقوم بتحريرها من الأجسام الغريبة كما فعلت سابقا،رغم كل المؤمرات والتحديات ،وستكون القوات المسلحة العربية الليبية فى الموعد وتعيد الأمور إلى نصابها بفضل حنكة وقدرة قائدها وقيادته الرشيدة والحكيمة لدفة المعارك بكل نجاح.

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