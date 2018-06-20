أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن نجاحها في إخماد النيران في حظيرة خزانات شركة الهروج. وبين المكتب الإعلامي للشركة أن إخماد الحريق جاء بعد انهيار الخزان رقم 12 ، وتصريف كميات كبيرة من البترول مؤكدة انحصار النيران في الخزان رقم 2 الذي كاد أن يسبب في حرق باقي الخزانات. وأوضحت الشركة أن العوامل الجوية واتجاه الرياح ساعدت على ابتعاد النيران عن الخزان رقم 1 ورقم 3 المجاوران للخزان رقم 02 مشيرة إلى أن خطورة النيران داخل حظيرة الخزانات قد انتهت ما لم يستجد أمر آخر.

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