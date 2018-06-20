ماذا قال منتسبو المنطقة العسكرية الغربية بشأن الهلال النفطي؟

دان منتسبو المنطقة العسكرية الغربية من “ضباط وضباط صف وجنود وقوة مساندة بشدة الهجوم على الهلال النفطي وما تعرض له من اعتداءات من قبل الجماعات الارهابية الخارجة عن القانون والتي تسعى لتدمير البنية التحتية للموارد النفطية وحرق قوت الليبيين”.

وأكد منتسبو المنطقة العسكرية الغربية في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية استعدادهم “للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي في أي مكان” من البلاد.

وكان مدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال إن هجوم إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية أدى إلى فقدان 450 ألف برميل نفط من مينائي السدرة ورأس لانوف بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة بالخزانات فهناك خزانين بالكامل تعرضوا للاحتراق هما خزان رقم 2 و12 في ميناء رأس لانوف.

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