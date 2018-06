تشكيل لجنة طوارئ داخل مستشفى البريقة

خاص المتوسط

قال المسؤول الاعلامي بجهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة هاني العريبي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن مدير مستشفى البريقة العام عبدالفتاح صالح المغربي أصدر كتاب بشان تشكيل لجنة أزمة وطوارئ داخل مستشفى البريقة برئاسة الدكتور احمد سالم بقوشة وعضوية كلا من د.عيسي المغربي و د.جمال الزلاوي و د.الحسن عبدالله ود.يحي سلطان وصقر عبدالنبي وبوبكر بوخمادة

وأشار كتاب مدير عام مستشفى البريقة بأنه تناط اللجنة مهامها حتي انتهاء العمليات العسكرية وتحرير الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي، مضيفا أنه يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتأدية مهامه في سرعة تقديم الخدمات الإسعافي والعلاجية

