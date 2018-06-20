طرابلس | لقاء بين المشري وموفدين عن جضران لحشد الدعم السياسي

ليبيا – إلتقى ممثلون عن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم جضران فى طرابلس ، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري ، القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين خالد المشري وذلك بهدف حشد الدعم السياسي له .

ونقلت صحيفة المتوسط الليبية عن مصدر مسؤول قوله ان المشري إلتقى مع وفد جضران يتمثل في بشير بوظفيرة القيادي السابق بالجهاز وأربعة آخرين .

وأكدت الصحيفة أن عددًا من اعضاء مجلس الدولة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يدعمون جضران في معركة خليج سرت ( الهلال النفطي ) وويطالبون بتقديم الدعم السياسي له فى سيطرته على المنطقة .

ويرى هؤلاء بحسب ذات الصحيفة أن من حق جضران العودة بحجة انه من قبيلة المغاربة ومن أبناء مناطق الهلال النفطي في إطار التوظيف السياسي ومحاولة إستمالة القبيلة ضد خصمهم ممثلاً فى القيادة العامة .

وتأتي هذه التقارير عقب تصريح لرئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان قال فيه ان على المجلس الرئاسي التدخل بين من وصفهما بالطرفين المتقاتلين فى المنطقة فى ظل زيادة حدة التوتر بين فائز السراج والحزب من جهة ومجلس الدولة من جهة أخرى .

وكانت تقارير أخرى تحدثت عن تنسيق بين جضران واطراف فى المجلس الرئاسي على رأسهم محمد عماري زايد وعبدالسلام كجمان واحمد معيتيق بشأن شن الهجوم على الموانئ النفطية .

وبحسب مصادر فأن هذا هدف هذا التنسيق هدفه فتح الطريق امام قوات سرايا الدفاع والبنيان المرصوص بحجة بسط الامن فى المنطقة للتوجه شرقاً نحو بنغازي فيما يكتفى جضران بمد قوته الى اجدابيا مع بقاء قوات مشتركة معه فى موانئ النفط .

المرصد – متابعات

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