عقيلة صالح يبحث مع عدد من النواب أزمة الهلال النفطي واستحقاقات إجراء الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع عدد من أعضاء المجلس الاعتداء الإرهابي على منطقة الهلال النفطي، وآلية العمل على مساندة ودعم الجيش الوطني لحماية المنشآت النفطية من حقول وموانئ، وطرد المليشيات الإرهابية المعتدية عليه، حتى تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من مباشرة العمل فيه، بالإضافة إلى عملية تحرير قوات الجيش لمدينة درنة من الجماعات الارهابية المتطرفة.

وحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، فإن الاجتماع ركز أيضا على الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام، والاستحقاقات المترتبة على مجلس النواب بشأن إقرار قوانين تتعلق بذلك، لإتمام العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة.

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