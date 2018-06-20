عودة 136 مصرياً من ليبيا

أعلنت السلطات المصرية عودة 136 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري خلال 24 ساعة. وبين مدير أمن مطروح أن 117 شخصا من المصريين العائدين كانوا قد سافروا بصورة شرعية، و19 بصورة غير شرعية موضحا أن المنفذ أنهى إجراءات سفر 734 شخصًا، بينهم 125 مصرياً و609 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات مغادرة 19 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية، ومواد البناء، والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، ووصول 55 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

وكان وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الورضمي قال أن ليبيا تضررت كثيرًا من هجرة العمالة المصرية جراء النزاعات والأحداث الإرهابية وعدم وجود استقرار أمني، وتابع: نتطلع في عام 2018 لعودة العمالة وعودة الشركات وإعادة إعمار ليبيا وهو ما يحتاج كثير من الدعم والتوازن مع دول الجوار وبالأخص مصر، لان لديها خبرات في إعادة الإعمار والتشييد والبناء والتعاون مع مصر سيفيدنا بالخبرات الفنية والعلمية.

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