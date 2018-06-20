(بالفيديو) إحباط محاولة تهريب أختام تنظيم “داعش” من درنة

درنة- العنوان

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية اليوم الأربعاء من إحباط محاولة تهريب أختام “الدولة الإسلامية” تنظيم”داعش” الإرهابي خارج مدينة درنة.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي حاول الإرهابيون في درنة من تهريب أختام تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” بما يعرف بولاية برقة وسرت وطرابلس.

وتمكنت القوات المسلحة من ضبط سيارة محملة بمستندات “داعش” شملت قوائم الاغتيالات والحسبة والحكم على الناس بالإضافة لعبوات ناسفة حديثة الصنع وأدوات تفجير عن بعد ولواصق وكواتم لصوت الأسلحة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي “إن هذه المضبوطات تبين بأن الإرهابيين حلفاء للأبد وأن قيادتهم واحدة .. وأن عملية التهريب الفاشلة هذه ما هي إلا لإخفاء خستهم وزيفهم وكذبهم”.

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