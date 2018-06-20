حكومة الوفاق تبحث سبل دعم وزاراتها

عقد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق نورالدين أبوجريدة، اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم الأربعاء مع هند شوبار مستشارة الشؤون الخدمية لعضو المجلس الرئاسي احمد معيتيق وممثلين عن مكتبي دعم القرار بالديوان، والمتابعة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق انه جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم الوزارات، وتذليل الصعاب التي تواجهها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها. وجاء الاجتماع بناء على تعليمات النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق”، خلال لقاءه أمين عام مجلس الوزراء وعدد من الإدارات المعنية بديوان رئاسة الوزراء والذي بحث تذليل الصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارات الخدمية، بتشكيل فريق عمل لمتابعتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية