بالأسماء | 32 نائب يؤكدون وجود مسلحي المعارضة التشادية ضمن قوات جضران ويطالبون الجيش بملاحقتها وضربها بالقوة

ليبيا – أعرب 32 عضو من مجلس النواب ، الاربعاء ، عن ادانتهم واستنكارهم للإعتداء على مواني خليج سرت ( الهلال النفطي ) معتبرينها جريمة ألحقت الضرر بقوت الليبيين .

وفى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، بارك النواب انتصارات الجيش على ” الارهاب والمجرمين ” في كل جزء من البلاد مؤكدين على بيان مجلس النواب الليبي رقم 7 لسنة 2018 بشأن الاعتداء على المنطقة .

وأضاف البيان : ” ندين ونستنكر الجريمة الشنعاء التي قامت بها عصابة المدعو الجظران الارهابية ومن تحالف معهم من مرتزقة المعارضة التشادية والسودانية وقطاع الطرق والارهابين التابعين للقاعدة وداعش وفلولهم الفارة من المناطق المحررة ومن دعمهم ” .

وطالب البيان القوات المسلحة بملاحقة جضران والمرتزقة وضربهم بيد من حديد ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالامن القومي والغذائي لليبيا والليبيين مؤكدين ثقتهم فيها وفى قيادتها التي وصفوها بالحكيمة وضباطها وجنودها البواسل ، وفقاً لنص البيان .

الموقعين :

1. جبريل اوحيده

2. عادل مولود محفوظ

3 .انتصار شنيب

4. على السعيدي القايدي

5 . سعيد امغيب الزوى

6. مفتاح كويدير

7 .محمد موسي دومة

8.سلطنة مسعود المسماري.

9.الصالحين عبدالنبي.

10.طلال الميهوب.

11 زايد هديه عطيه

12 فرج الشلوي

13 حمد البنداق

14 يوسف عبدالسلام الفرجاني

15 ابراهيم الدرسي

16 سعد المريمي

17 طارق صقر الجروشي

18 محمد امدور

19 بشير الاحمر

20 عزالدين قويرب

21المنتصر سعد

22مفتاح الشاعري

23سعد البدري

24علي العيساوي

25 عبدالمطلب ثابت

26منعم بوحسن العرفي

27 احفيظ شنينه

28 محمد الفيرس

29 – محمد بن خليل

30- اسماعيل الشريف

31- سهام سرقيوه

32- محمد تامر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية