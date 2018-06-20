بن وليد | مصحة الظهرة تعلق على الإتهامات الموجهة لها بدعم قوات جضران والمعارضة التشادية

ليبيا – نفت مصحة الظهرة بمدينة بني وليد ، الأربعاء ، مايتداول عن إيوائها أي عناصر إرهابية او مسلحي ابراهيم جضران ومسانديه من المعارضة التشادية .

وفى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه ، فندت المصحة كل الشائعات التي قالت ان بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تتناولها عنها بشأن دعمها لهذه الجماعات مشيرة الى ان لديها منظومة مكشوفة لدى الجهات الامنية فى بن وليد تتيح متابعة نزلائها .

كما أكدت المصحة عدم إنخراطها فى علاج المصابين من القوات المهاجمة للحقول النفطية محملة كامل المسؤلية القانونية ضد من يروج لهذه الإشاعات التي وصفتها بالكاذبة .

وأشارت المصحة إلى ستقاضى قانونيا الجهات الاعلامية التي روجت ضدها هذه الاشاعات مشيرة فى ذات الوقت الى ان الدين الاسلامي والقانون الدولي الانساني ينصان على علاج جميع الجرحى فى مناطق النزاع وحمايتهم .

المرصد – متابعات

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