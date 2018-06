«الخرطوش»: الأمور في درنة تسير على ما يرام

المتوسط- محمود محي:

أفادَ المسئول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة، المنذر الخرطوش، بأنَّ الأمور في مدينة درنة تسير على ما يرام، وذلك حسب تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء.

وأوضح الخرطوش، أن أغلب وحدات القوات المسلحة انهت مهامها ورجعت إلى ثكناتها ولم يتبق من عمليات تحرير مدينة درنة سوى شارع الفنار وشارع وسع بالك وأجزاء صغيره من منطقة الجبيلة وسوق الظلام.

يُشار إلى أنَّ الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى من فترة، وهيَّ تقوم بالدوريات على غرار الكتيبة 210 وكتيبة شهداء الزاوية و110 وغيرها من الكتائب العسكرية المنصوص تكليفها بحمايه الهلال النفطي.

جديرٌ بالذكر، أنَّ الكتيبة 276 مشاة منذ أيام نظمت دورات في عدة مجالات منها المدفعية والدبابات والاستطلاع والإسعاف.

