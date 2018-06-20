بلدية بنغازي تناقش الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام والثقافة

بنغازي-العنوان

التقى صباح اليوم الأربعاء عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار مع رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة جمعة الفاخري، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان البلدية مناقشة الأمور المتعلقة بقطاع الإعلام والثقافة داخل المدينة التي من شأنها أن تساهم في تقديم الخدمات الثقافية والإعلامية.

وبحسب قسم الإعلام بالبلدية تخلل اللقاء استعراض المشاريع والمواقع الثقافية والإعلامية التي بحاجة إلى صيانة وإنشاء داخل نطاق بلدية بنغازي،وكما تم تدارس جملة من البرامج والأنشطة الثقافية بالمدينة،كما نوقشت الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام والثقافة وإمكانية إيجاد حلول لها.

ومن جانبه أكد عميد بلدية بنغازي على دعمه لقطاع الثقافة والإعلام الذي يعد من القطاعات الهامة التي تعكس هوية المجتمع، كما حث على ضرورة مواصلة الجهود من أجل الرقي بالمؤسسات الإعلامية والثقافية.

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