بالأسماء.. ضحايا قوات الجيش الليبي بدرنة في 10 أيام

المتوسط- محمود محي

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا أسماء شهداء الواجب من قوات الجيش الليبي الذين قضوا بمعارك تحرير درنة منذ العاشر من يونيو الجاري وحتى اليوم الأربعاء.

وحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لغرفة عمليات اجدابيا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فبلغ عدد الشهداء 46 شخصًا، وأسماؤهم كالتالي:

اصيل محمد عباس بوذهب / عين ماره

2. منذر عبد المنصف بوذهب المنصوري /عين مارة

3. سند سالم رزق المنصوري /عين مارة.

4. معز محسن التركاوي /كرسه

5. فؤاد بوفرده الغيثي/لملوده.

6. عزالدين بلقاسم المنصوري/ القبه .

7. محمد بوسميع المنصوري ماره.

8. ادم عثمان المنصوري/ عين ماره.

9. عبدالكبير سليمان بولهطي/ القبه .

10. عبدالعزيز منصف عبدالعزيز عين ماره.

11. احمد ميلاد الجالي /ك 155.

12. احمد سالم امنيسي الحوتي

13. احمد الدايخة / ك.سارية البركان

14. زاهي فتحي الرتيوي المنفي ك. 501

15.محمد عطية بوزعيم القبائلي/ آمر محور مرتوبة.

16. حسن محمد عمر البرعصي/ مراوة

17. محمد جمعه العوكلي /طبرق

18. اشرف عبدالقادر الشاعري /طبرق

19. اسماعيل حسن شلكم البرعصي ..

20. احمد عبدالله التواتي البرعصي ..

21. رضا احريك التركاوي /كرسه

22. خليفة سالم الزواوي /ك 166 اجدابيا

23.منجي عبدالقادر الفاخري /ك 166 اجدابيا

24. موسي افضيل العوكلي /ك 122.

25. حسن سالم بوعريقيب عوكلي /امسوس ..

26. حسين بوالدرسية /شحات

27. علاء الدين ناصر الحاسي ..

28. محمود كلافص الشاعري /ك106 راس الهلال ..

29. احمد بوشماطة الحاسي /ك122 سوسه ..

30. فتحي الحداد شمقمق /طارق بن زياد .. بنغازي ..

31.أعمر زقلام ..

32. اكرم اسماعيل عبدالمجيد

33. سالم رزق بوذهب المنصوري

34.صالح العوكار الزوي/ك21 اجدابيا.

35.صلاح نصر العجني /ك501

36. زاهي فتحي عطايا عنتيل ..

37. أحمد ضيف الله العشيبي /البيضاء ..

38. منصور محمد بوعبدو /ك212 قرنادة ..

39. ياسر موسي عثمان البرعصي/البيضاء

40. محمد سالم بلال المريمي /طبرق ..

41. محمد سعد بوحوش الدرسي /ك165 البيضاء ..

42. دومة بوسميع المنصوري ..

43. محمد صالح الوجواج /ك505

44. عبدالرحمن شرح البال العبيدي ..

45.محمد سالم بلال المريمي العبيدي/طبرق

46. صالح ادريس محمود المريمي العبيدي /طبرق ..

