المسماري:مقتل 4 عسكريين في هجوم انتحاري بدرنة

قال المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي العميد احمد المسماري إن انتحاريا كان يرفع علما أبيض فجر نفسه و قتل أربعة من أفراد الجيش ا في مدينة درنة يوم الأربعاء عندما قاد سيارته الملغومة باتجاه مجموعة من الجنود.

وقال أحمد المسماري إن سيارة شيفروليه بيضاء اقتربت من الجنود في وسط درنة وطلبت مغادرة منطقة القتال لكن الانتحاري فجر الشحنة الناسفة.

ويقاتل الجيش الوطني الليبي للسيطرة على درنة آخر مدينة في شرق ليبيا خارج قبضته بعد أن شن هجوما بريا على تحالف من القوات المحلية والمتشددين الإسلاميين الشهر الماضي.

وقال سكان إن الاشتباكات استمرت في وسط درنة يوم الأربعاء قرب حي المغار حيث يتمركز خصوم الجيش الوطني الليبي.

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