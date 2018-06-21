مدير منفذ راس جدير الحدودي ينفي اغلاق المنفذ

انتشر صباح اليوم الثلاثاء خبر مفاده أن منفذ رأس أجدير الحدودي مغلق ، ولمعرفة مدى صحة الخبر كان لنا اتصال مع مدير المنفذ العميد عبد السلام العمراني ، والذي نفى هذا الخبر وقال في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية ” المنفذ مفتوح من الجانبين ولا صحة لهذا الخبر ، هناك اعتصام في منطقة بنقردان احتجاجا على بعض القرارات ، وهذا شأن داخلي لهم ، نحن على تواصل مستمر مع الجانب التونسي للمنفذ ، وحركة العبور إلى حد ألان عادية ولم يتم اعتراض اى مسافر ، وإن حدث وان تم اعتراض أو اعتداء على المواطن الليبي أو المسافر عامة ، سوف نقوم بإجراءات معينة لحماية المواطن الليبي حفاظا على سلامته .

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