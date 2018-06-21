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مدير منفذ راس جدير الحدودي ينفي اغلاق المنفذ

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتشر صباح اليوم الثلاثاء خبر مفاده أن منفذ رأس أجدير الحدودي مغلق ، ولمعرفة مدى صحة الخبر كان لنا اتصال مع مدير المنفذ العميد عبد السلام العمراني ، والذي نفى هذا الخبر وقال في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية ” المنفذ مفتوح من الجانبين ولا صحة لهذا الخبر ، هناك اعتصام في منطقة بنقردان احتجاجا على بعض القرارات  ، وهذا شأن داخلي لهم ، نحن على تواصل مستمر  مع الجانب التونسي للمنفذ ، وحركة العبور إلى حد ألان عادية ولم يتم اعتراض اى مسافر ، وإن حدث وان تم اعتراض أو اعتداء على المواطن الليبي أو المسافر عامة ، سوف نقوم بإجراءات  معينة لحماية المواطن الليبي  حفاظا على سلامته .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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