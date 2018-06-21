المجلس البلدي وأعيان وحكماء الجفرة يدينون الهجوم على الموانئ النفطية .

ادان المجلس البلدي والأعيان والحكماء ببلدية الجفرة الهجوم على الموانئ النفطية ووضع مقدرات الشعب الليبي رهينة التجاذبات السياسية والاجتماعية .

واكدوا في بيان صدر اليوم الأربعاء على عدم إراقة الدم الليبي وتغليب الحوار والمصالحة بين الليبيين .

واعلنوا في بيانهم بان منطقة الجفرة آمنة ومستقرة ، مطالبين الجهات الأمنية في المنطقة القيام بمهامهم المكلفين بها في حماية المواطنين ومنع أي اعتداء على امنهم وسلامتهم ، مؤكدين على استعداد كافة أهالي الجفرة رجال ونساء للدفاع عن المنطقة التي لم تعتدي أي منطقة او مدينة أخرى في البلاد .

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