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المجلس البلدي وأعيان وحكماء الجفرة يدينون الهجوم على الموانئ النفطية .

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ادان المجلس البلدي والأعيان والحكماء  ببلدية الجفرة الهجوم على الموانئ النفطية ووضع مقدرات الشعب الليبي رهينة التجاذبات السياسية والاجتماعية .

واكدوا في بيان صدر اليوم الأربعاء على عدم إراقة الدم الليبي وتغليب الحوار والمصالحة بين الليبيين .

واعلنوا في بيانهم بان منطقة الجفرة آمنة ومستقرة ، مطالبين الجهات الأمنية في المنطقة القيام بمهامهم المكلفين بها في حماية المواطنين ومنع أي اعتداء على امنهم وسلامتهم ، مؤكدين على استعداد كافة أهالي الجفرة  رجال ونساء للدفاع عن المنطقة  التي لم تعتدي أي منطقة او مدينة أخرى في البلاد .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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