وشنطن تدعو عصابات الجضران الى الانسحاب الفوري من الموانئ النفطية

استنكرت الخارجية الأمريكية، الهجوم الإرهابي على موانئ الهلال النفطي من قبل جماعة ابراهيم الجضران ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وقالت الخارجية، في تصريحات صحيفة،اليوم الخميس، إن على المجموعات المسلحة الانسحاب الفوري من الموانئ النفطية دون تأخير.

وفي وقت سابق من أمس الاربعاء قال السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، إن بلاده “تتواصل مع الشركاء الدوليين بما فيهم أعضاء مجلس الأمن، لمناقشة الإجراءات الممكن اتخاذها بصورة جماعيه لمساعدة ليبيا، بخصوص منطقة الهلال النفطي، التي تعرضت لهجوم مسلحين سيطروا على ميناءين فيها.

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