القوات البحرية الليبية تعلن إنقاذ 82 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

البيضاء — سبوتنيك. وأكد قاسم في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن “دورية على قارب مطاطي تابعة لقطاع طرابس نقطة الحميدية تمكنت اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران 2018، من إنقاذ عدد 82 مهاجر غير شرعي ومن بينهم طفلين، و4 نساء”، مضيفاً أن “هؤلاء المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي محطم، مع انتشال جثة واحدة”.

وأضاف المتحدث، “المهاجرون ظلوا حوالي 4 ساعات في الماء لحين وصول قارب دورية حرس السواحل حيث تمت عملية إنقاذهم على دفعتين لأن قارب الدورية مطاطي ولا يستوعب العدد الكلي مرة واحدة”.

وأشار إلى أن “المهاجرين غير شرعيين من 8 جنسيات أفريقية مختلفة حيث عملية الإنقاذ على بعد حوالي 30 ميل شمال شرق القره بوللي”، مشيراً إلى أن “عدد المهاجرين غير شرعيين الدفعة الأولى 40 مهاجراً تم إنزالهم بنقطة القره بوللي”.

وتابع، “الدفعة الثانية عدد 42 مهاجر غير شرعي، مع الجثة تم إنزالهم بنقطة الحميدية لحرس السواحل”، موضحاً أن “قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية ومن ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء عين زارة”.